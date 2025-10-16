Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrenciler için Oryantasyon Etkinliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), uluslararası öğrenciler için oryantasyon etkinliği gerçekleştirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, düzenlenen oryantasyon programında bir araya geldi. Etkinlikte, Kazakistan, Sudan, Endonezya, Yemen, Fas ve Afganistan gibi farklı ülkelerden gelen öğrenciler hem tanışma fırsatı buldu hem de üniversiteye dair bilgilere ulaştı. Program kapsamında öğrencilere, üniversitenin akademik birimleri, öğrenci hizmetleri ile sosyal ve kültürel olanakları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca Türkiye'deki yaşam süreçlerini kolaylaştıracak rehberlik sunumları da gerçekleştirildi.

TÖMER yöneticileri ve akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrencilerin kültürel uyum sürecine destek olacak sosyal etkinliklerin yıl boyunca devam edeceği ifade edildi. - BİLECİK