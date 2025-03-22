Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Tüketici Hakları Semineri Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından Dünya Tüketici Hakları Günü kapsamında, 'Bilinçli Toplum Bilinçli Tüketici' semineri düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonun da gerçekleşen etkinliğe, öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, kamu kurumlarının tüketici haklarını koruma konusundaki rolüne değinerek, tüketici bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasında, katılımcıların Dünya Tüketici Hakları Günü'nü kutladı.

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Asım Aksu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hakkında bilgi vererek, tüketicilerin yasal hakları, mesafeli satış sözleşmeleri, cayma hakkı ve garanti belgeleri gibi konulara değindi. Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Seval Sezgin Sever ise hakem heyetlerinin ve tüketici mahkemelerinin işleyişi hakkında bilgi vererek, işletmelerin tarife ve fiyat listeleri konusundaki sorumluluklarını açıkladı.

Katılımcılar, Bilecik 2024 Tüketici İl Hakem Heyeti verileri hakkında bilgilendirildi ve tüketici haklarını nasıl koruyabilecekleri konusunda önemli bilgiler edindi. Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından, Kariyer Merkezi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hacer Taşkıran Tepe tarafından katılımcılara teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi. - BİLECİK