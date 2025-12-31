Haberler

DSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğü BŞEÜ'de 'Su yapıları' sunumu gerçekleştirdi

DSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğü BŞEÜ'de 'Su yapıları' sunumu gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü, inşaat mühendisliği öğrencilerine su yapıları ve DSİ faaliyetleri hakkında bilgi vermek amacıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde sunum gerçekleştirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü görevlileri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 'Su yapıları' sunumu gerçekleştirdi.

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Gökhan Umur ile DSİ Bilecik 33. Şube Müdürü Mustafa Şimşek, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle buluştu. Gerçekleştirilen etkinlikte 'DSİ faaliyetleri ve su yapıları' başlığı altında sunumlar yapılarak, inşaat mühendisliği öğrencilerine mesleki uygulamaların tanıtılması amaçlandı. Bu kapsamda DSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar ile Bilecik ili özelinde tamamlanan ve devam eden su yapıları projelerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Sunumlarda; havza yönetimi faaliyetleri, barajlar, göletler, sulama tesisleri, taşkın koruma yapıları ile su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine yönelik uygulamalar ele alındı. Öğrencilere, teorik bilgilerin sahadaki uygulamalara nasıl yansıtıldığı, proje örnekleri üzerinden aktarıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı,"Üniversite olarak öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak bu tür uygulamalı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini önemsiyoruz. DSİ gibi ülkemizin önemli kurumlarının tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşması, mezuniyet sonrası meslek hayatlarına güçlü bir hazırlık sunmaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
IMEI kayıt ücretleri yarından itibaren cep yakacak

Yarına kaldıysa geçmiş olsun! Telefon açtırmak 2026'da cep yakacak
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usya'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü