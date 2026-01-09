BŞEÜ'de satranç etkinliğinde başarı gösterenler ödüllendirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) satranç etkinliğinde başarı gösterenler ödüllendirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen satranç etkinliğinde başarı elde eden öğrenciler ile organizasyonda görev alan uzman personeller, Senato Salonu'nda üniversite yönetimi tarafından ağırlandı. Düzenlenen programda satranç etkinliğine katkı sunan isimlere teşekkür edildi. Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, BŞEÜ Genel Sekreteri Muhammet Büyük, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Fakrullah Tohumcu ile Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Emre Şenyüzlü katıldı. Görüşmede satrancın üniversite öğrencileri arasında yaygınlaştırılması, ilerleyen dönemlerde düzenlenmesi planlanan etkinlikler, kulüp çalışmaları ve personellere yönelik faaliyetler ele alındı.

Programın sonunda satranç etkinliğinde başarı gösteren öğrencilere ve organizasyona katkı sağlayan uzman personellere teşekkür belgeleri ve hediyeleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönetimi tarafından takdim edildi. - BİLECİK