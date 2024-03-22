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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı Kutlamaları

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı görkemli bir ateş yakma ile kutlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tören alanında gerçekleşen kutlamalara Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt, Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama töreninde nevruz ateşi yakıldı. Nevruz ateşinin üstünden atlayan öğrenciler ortaya eğlenceli anlar çıkardı. Güç ve kudretin sembolü olarak örste demir dövülmesi ile etkinlik sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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