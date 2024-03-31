Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kamu-Öğrenci Buluşma Serileri düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kamu-Öğrenci Buluşma Serileri' devam ediyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Kamu-Öğrenci Buluşma Serileri kapsamında gerçekleşen programın konuğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak oldu.

Mühendislik Fakültesi C108'inci salonda gerçekleştirilen programa Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. H. Tezcan Uysal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitim süreçleri hakkında bilgi veren ve öğrencilerin kariyerlerini yönlendirmesini sağlayacak önemli paylaşımlar yapan Budak, İl Müdürlüğüne bağlı birimlerin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. - BİLECİK