Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Biyoteknoloji Eğitimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) biyoteknoloji eğitimi verildi.

BŞEÜ, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenen "Doğadan Biyoteknoloji Laboratuarına" projesine ev sahipliği yaptı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve üniversitenin akademik katkılarıyla desteklenen projede Türkiye'nin farklı illerinden gelen 24 biyoloji öğretmeni, proje kapsamında hem saha çalışmaları hem de laboratuar uygulamalarıyla biyoteknoloji alanında kapsamlı bir eğitim aldı. Etkinlikler, BŞEÜ Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOTEKMER) laboratuarlarında yoğun bir program eşliğinde gerçekleştirildi.

Çukurören Biberini saha gözlemleri yaptılar

Proje süresince katılımcılar, ilk olarak Çukurören Köyü'nde coğrafi işaretli Çukurören Biberi (Capsicum annuum) üzerine saha gözlemleri yaptı. Ardından BİYOTEKMER'de DNA izolasyonu, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), agaroz jel elektroforezi ve antibiyogram testleri gibi modern biyoteknoloji yöntemlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Eğitimler; BŞEÜ akademisyenleri Doç. Dr. Alev Akpınar Borazan, Dr. Öğr. Üyesi Erhan Aptullahoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Damla Yüksel Küskü, Öğr. Gör. Dr. Osman Türkyılmaz ve Öğr. Gör. Dr. Özge Kaygusuz İzgördü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Dr. Hüseyin İzgördü tarafından verildi. Akademisyenler, öğretmenlere hem bilimsel bilgi ve deneyim kazandırdı hem de biyoteknoloji konularının sınıf ortamına aktarılmasına yönelik pedagojik katkılar sundu.