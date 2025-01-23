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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Bilgisayar Laboratuvarları Yenilendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Bilgisayar Laboratuvarları Yenilendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, öğrencilere ve akademisyenlere daha nitelikli bir teknolojik altyapı sunmak amacıyla bilgisayar laboratuvarlarını yenileyerek eğitim-öğretim süreçlerinde verimliliği artırmayı hedefliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), öğrencilere ve akademisyenlere daha nitelikli bir teknolojik altyapı sunmak amacıyla bilgisayar laboratuvarları yenilendi.

Eğitim-öğretim süreçlerinde verimliliği artırmak ve dijital imkanları geliştirmek amacıyla laboratuvarlardaki bilgisayarların teknik donanımları çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirildi.

Yenileme çalışmaları kapsamında, Merkezi Bilgisayar Laboratuvarları (A, B, D ve F Bloklar), Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Laboratuvarları (C Blok), Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı (302 Nolu Derslik), Bilecik Meslek Yüksekokulu (703 Nolu Derslik) ve Osmaneli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvarı'nda yer alan bilgisayarlar tamamen yenilendi.

Laboratuvarlarda, modern donanım özelliklerine sahip olan bilgisayarlar kullanılarak öğrencilere hızlı ve verimli çalışma olanağı sağlandı. Laboratuvarların envanterine yeni eklenen bilgisayarlar; yüksek işletim gücü, artırılmış bellek kapasitesi ve hızlı depolama alanları ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek şekilde tasarlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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