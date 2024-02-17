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Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Öğrencileri Skolyoz Farkındalığı Projesini Vali'ye Sundu

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Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde okuyan başarılı öğrenciler, Vali Şefik Aygöl'e skolyoz farkındalığı oluşturulmasına yönelik projelerini sundu. Öğrencilerin projeleri TÜBİTAK 2204-A projesi çerçevesinde geliştirilmiştir.

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinde okuyan başarılı öğrenciler, Vali Şefik Aygöl'e, skolyoz farkındalığı oluşturulmasına yönelik projelerini sundu.

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinde görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Şükran Akpınar'ın danışmanlığında 9. sınıf öğrencileri Elif Ülkü Çıtak ve Zalina Aslan, TÜBİTAK 2204-A projesi çerçevesinde öğrencilerde skolyoz farkındalığı oluşturulmasına yönelik geliştirdikleri projelerini Vali Aygöl'ü ziyaret ederek anlattılar.

Vali Aygöl, başarılı ve kendini geliştirmeyi hedefleyen öğrencilerin her zaman yanında olduğunu belirterek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Arslan Öztürk Bilecik Eğitim Yerel Güncel Haberler

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