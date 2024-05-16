Bilecik Okluca Köyü'nde renkli Hıdrellez kutlamaları

Bilecik merkeze bağlı Okluca Köyü'ndeki Hıdrellez kutlamalarında renkli görüntüler meydana geldi.

Bilecik ilçe ve köylerinde geçtiğimiz hafta Hıdrellez kutlamaları düzenlendi. Okluca Köyü'ndeki Hıdrellez kutlamalarında renkli görüntüler meydana geldi. Yaklaşık bin kişiyi ağırlayan köyde yerel sanatçı piyanist Alaattin Kayan davetlileri coştururken sahne hiç boş kalmadı. Katılımcılara etli bulgur pilavı ikram edildiği Hıdrellez kutlamasında davetliler, Köy Muhtarı Hüseyin Demiröz ve azalarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK