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Bilecik Okluca Köyü'nde renkli Hıdrellez kutlamaları

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Bilecik merkeze bağlı Okluca Köyü'nde düzenlenen Hıdrellez kutlamalarında renkli görüntüler yaşandı. Köydeki etkinlikte yerel sanatçı piyanist Alaattin Kayan sahne aldı ve katılımcılara etli bulgur pilavı ikram edildi.

Bilecik merkeze bağlı Okluca Köyü'ndeki Hıdrellez kutlamalarında renkli görüntüler meydana geldi.

Bilecik ilçe ve köylerinde geçtiğimiz hafta Hıdrellez kutlamaları düzenlendi. Okluca Köyü'ndeki Hıdrellez kutlamalarında renkli görüntüler meydana geldi. Yaklaşık bin kişiyi ağırlayan köyde yerel sanatçı piyanist Alaattin Kayan davetlileri coştururken sahne hiç boş kalmadı. Katılımcılara etli bulgur pilavı ikram edildiği Hıdrellez kutlamasında davetliler, Köy Muhtarı Hüseyin Demiröz ve azalarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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