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Bilecik Müftüsü Dikmen, Din Görevlileri Haftası'nda din hizmetlerini değerlendirdi.

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Bilecik Müftüsü Dikmen, Din Görevlileri Haftası'nda din hizmetlerini değerlendirdi.
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Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Din Hizmetleri Uzmanlarını makamında kabul ederek kentteki din hizmetlerini değerlendirdi. Buluşmada camilerin manevi hayattaki yeri ve din görevlilerinin çalışmaları ele alındı.

Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen, Din Hizmetleri Uzmanlarını makamında kabul ederek kentte yürütülen din hizmetlerini değerlendirdi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla gerçekleşen buluşmada, camilerin toplumun manevi hayatındaki yeri ile din görevlilerinin vatandaşlara yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Din hizmetlerinin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılmasının önemine dikkat çeken Dikmen, görev yapan tüm din görevlilerine emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Dikmen, "Camilerimiz birlik ve kardeşliğimizin önemli merkezleridir. Bu merkezlerde özveriyle görev yapan din görevlilerimizin gayretleri son derece kıymetlidir. Ayrıca geçmişten günümüze din hizmetlerine katkı sunan görevlileri ve camilerin yapım, bakım ve yaşatılmasına destek veren hayır sahiplerini şükranla anarak, hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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