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Bilecik İnhisar'da jandarma, Tarpak ve Tozman köylerinde dolandırıcılığa karşı uyardı

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Bilecik İnhisar'da jandarma, Tarpak ve Tozman köylerinde dolandırıcılığa karşı uyardı
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Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak ve Tozman köylerinde jandarma ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı. Ekipler, kendini hakim, savcı, polis veya jandarma tanıtıp para isteyenlere karşı 112'yi aramaları gerektiğini belirtti ve köy kahvelerine broşür bıraktı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köylerde dolandırıcılık olaylara karşı uyarılarda bulundu.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından ilçeye bağlı Tarpak ve Tozman köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerde dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek önlemler ve kendisini hakim, savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan, para isteyen kişiler ile ilgili zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği konularında uyarı yapıldı. Ekipler ayrıca köy kahvelerine dolandırıcılık olaylara karşı bilgilendirme broşürleri bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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