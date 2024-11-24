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Bilecik'in Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Bilecik'in Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki yüksek kesimlerde dün akşam yağan yağmur, yerini kara bıraktı. Ağlan, Oğulpaşa, Boyunkaya ve Belenalan Adliye köylerinde kar kalınlığı 5 ile 20 santimetreye ulaştı. Muhtar Recep Mert, yolların kapandığını ve ekiplerin kısa sürede ulaşıma açtığını bildirdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İlçe merkezine uzak olan yüksek kesimlerde bulunan köylerde dün yağan yağmur akşam üzeri yerini kara bıraktı.

Ağlan, Oğulpaşa, Boyunkaya, Belenalan Adliye köyleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde ise kar ve sis etkisini hissettirdi. Yüksek kesimlerde bulunan köylerde yağış nedeniyle kar kalınlığı köylerde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

Ağlan Köy Muhtarı Recep Mert, "Dün yağmur yağışıyla başladı akşam üzerine doğru yağmur yerini kara bıraktı. Sabah uyandığımızda her yer bembeyazdı. Yollarımız kapanmıştı. Bilecik Özel idaremizi arayarak yollarımızın kapalı olduğunu bildirdim. Çok teşekkür ediyorum çok kısa sürede ekipler gelerek yollarımızı ulaşıma açtılar" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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