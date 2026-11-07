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Bilecik'in yaylalarında tabak büyüklüğünde kanlıca mantarı bolluğu yaşanıyor

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Bilecik'in yaylalarında tabak büyüklüğünde kanlıca mantarı bolluğu yaşanıyor Haber Videosunu İzle
Bilecik'in yaylalarında tabak büyüklüğünde kanlıca mantarı bolluğu yaşanıyor
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Bilecik'in yaylalarında mantar sezonunun başlaması ve yağmurların etkisiyle kanlıca mantarı yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye giden vatandaşlar çuval çuval mantar toplarken, mantarın işin ehli tarafından toplanması gerektiği, aksi halde zehirlenme riski bulunduğu uyarısı yapılıyor.

Mantar sezonunun başlaması ile birlikte Bilecik'in yaylalarında adeta tabak büyüklüğünde olan kanlıca mantarı yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye giden vatandaşlar çuval çuval mantar topluyor.

Mantar sezonunun başlaması ile birlikte birde havaların yağmurlu olmasıyla Bilecik'in yaylalarında kanlıca mantarı yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye giden vatandaşlar kilolarca ağırlığında mantarlar topluyor. Mantar toplayan Sercan Doğan özellikle yaz yağmurlarının fazla yağması sebebi ile mantar bolluğunun olduğunu ve kanlıca mantarını da özellikle faydalarından dolayı topladıklarını belirtti.

Diğer bir mantar toplayan Kerim Çelikbilek, bu yıl mantarların adeta tabak büyüklüğünde olduğu söyleyerek, "Mantar besin değeri olarak çok besleyicidir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise, işin ehli tarafından toplanmasıdır. Eğer mantarları bilmiyor iseniz zehirlenme ihtimaliniz olabilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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