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Bilecik'in kahraman gazilere başarı belgesi takdim edildi

Bilecik'in kahraman gazilere başarı belgesi takdim edildi
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kamu hizmetlerinde gösterdikleri özveri nedeniyle Bilecik'te görev yapan kahraman gazilere özel başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kamu hizmetlerinde gösterdikleri özveri nedeniyle Bilecik'te görev yapan kahraman gazilere özel başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Valilik tarafından hazırlanan başarı belgeleri, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve Bilecik Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüsnü Avcı tarafından gazilere teslim edildi.

Bu ödüllendirme, gazilerin toplum ve kamu hizmetlerindeki katkılarını takdir etmenin yanı sıra, onların fedakarlıklarına yönelik farkındalığın artırılmasına da katkı sağlıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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