Haberler

Bilecik'in asayişi masaya yatırıldı

Bilecik'in asayişi masaya yatırıldı
Güncelleme:
Bilecik'in asayişi haftalık genel değerlendirme toplantısında masaya yatırıldı.

Bilecik'in asayişi haftalık genel değerlendirme toplantısında masaya yatırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirleri katıldı. Toplantıda kent genelinde yürütülen asayiş, güvenlik ve suçla mücadele çalışmaları ele alındı. Mevcut durum değerlendirilirken, devam eden uygulamalar ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Suç ve suçlularla mücadelede koordinasyonun artırılması ve sahadaki etkinliğin güçlendirilmesine yönelik kararlar gözden geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - BİLECİK

