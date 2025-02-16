Bilecik İl Müftüsü'nden Osmaneli Kaymakamı'na Ziyaret
Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'ı ziyaret ederek ilçeyi tanıma fırsatı buldu. Ziyaret sırasında müftülük hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'la bir araya geldi.
Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Osmaneli Kaymakamı Kılıç, Müftü Dilek'i Osmaneli'ni tanıtmak adına bölgeyi gezdirdi.
Kaymakam Kılıç, Dilek'i makamında ağırlarken kendisiyle bir süre sohbet etti. Ziyarette Osmaneli'nde sunulan müftülük hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel