Bilecik İl Müftüsü'nden İnhisar Kaymakamı'na Hayırlı Olsun Ziyareti

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

İl Müftüsü Dilek, ilçe müftüleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün kararı ile İnhisar Kaymakamı olarak atanan İrem Ayşegül Çetin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Misafirlerini makamında ağırlayan Kaymakam Çetin, hayırlı olsun dileklerini kabul etti. - BİLECİK