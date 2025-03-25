Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'ten Kadir Gecesi Mesajı

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Ramazan ayının manevi anlamını ve Kadir Gecesi'nin önemini vurgulayan bir mesaj yayımladı.

Müftü Dilek, Kur'an-ı Kerim'in "Bin aydan daha hayırlı" olarak tanımladığı Kadir Gecesi'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşayacaklarını belirtti. Dilek, "Kadir; değer, kıymet ve itibar demektir. Bu gece, şeref ve kıymetinden dolayı Kadir Gecesi olarak adlandırılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin indirilmeye başlandığı bu müstesna zaman dilimi, insanlık için eşsiz bir hidayet kaynağıdır" dedi.

Mesajında, Peygamber Efendimizin bu kutsal geceye ilişkin "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır" hadis-i şerifine dikkat çeken Müftü Dilek, "Tüm Müslümanları bu özel geceyi dua, zikir ve istiğfarla değerlendirmeye davet ediyorum. Bu gece yapılan dualar, Müslümanların vahdetine ve insanlığın selametine vesile olsun" Müslümanların vahdetine ve insanlığın selametine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK