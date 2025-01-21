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Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Personel Toplantısını Gerçekleştirdi

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Personel Toplantısını Gerçekleştirdi
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Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'in başkanlığında, İl Müftü Yardımcıları ve din görevlilerinin katılımıyla yapılan yılın ilk personel toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetleri tanıtıldı ve güncel konular değerlendirildi.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'in Koordinesinde yılın ilk personel toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in başkanlığında İl Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri ve din görevlilerinin katıldığı 2025 yılı Ocak ayı personel toplantısı Kayıboyu toplantı salonunda yapıldı. Toplantı öncesi din görevlilerine, kuruluşundan bugüne Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet ve faaliyetlerinin tanıtıldığı "Türkiye Yüzyılında Diyanet İşleri Başkanlığı" adlı belgesel izlettirildi. Gündemin okunmasıyla devam eden toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığından gelen yazılar ve güncel konular değerlendirilerek görevlilerin istek ve önerilerini dinledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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