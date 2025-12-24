Haberler

Bilecik İl Müftülüğünde yılın son toplantısı yapıldı
Bilecik İl Müftülüğü, 2025 yılı son personel toplantısını Kayıboyu Toplantı Salonu'nda düzenledi. Toplantıya İl Müftüsü Ahmet Dilek başkanlık ederken, din hizmetlerinin verimliliği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak yapılan personel toplantısı, yılın son toplantısı olması dolayısıyla Aralık ayında Kayıboyu Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya İl Müftüsü Ahmet Dilek başkanlık etti. Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen ve personele duyurulması gereken gündem maddeleri ele alındı. Ayrıca Bilecik genelinde yürütülen din hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, topla "Personelimizle düzenli olarak bir araya gelerek hizmetlerimizi değerlendiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza sunduğumuz din hizmetlerini daha etkin, verimli ve nitelikli hale getirmektir. Alınan kararların ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

