Bilecik İl Müdürü Türkoğlu, şehit öğretmeni andı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit öğretmeni andı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun şehit Hayati Kapukaya'yı anmak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulundu.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Vatanı için canını feda eden şehidimizin aziz hatırasını rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve hatıralarını yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi. - BİLECİK