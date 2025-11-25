Haberler

Bilecik İl Müdürü Türkoğlu, şehit öğretmeni andı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit öğretmeni andı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit öğretmeni andı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun şehit Hayati Kapukaya'yı anmak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulundu.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Vatanı için canını feda eden şehidimizin aziz hatırasını rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve hatıralarını yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Domenico Tedesco, oyuncularına o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum

Futbolculara o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum
Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.