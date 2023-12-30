Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Yılbaşı Tedbirlerini Sıkılaştırıyor
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, kaçak veya sahte alkollü içki ile mücadele için yılbaşı tedbirlerini elden bırakmıyor. Ekipler, huzur uygulaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor ve yılbaşı öncesi artan vakaların önüne geçmeyi hedefliyor.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşı tedbirleri elden bırakılmadı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 18 uygulama noktasında kaçak veya sahte alkollü içki ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması kapsamında denetimlerini gerçekleştiriyor. Yılbaşı öncesi artan vakaların önüne geçen ekipler, denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini belirtiyor. - BİLECİK