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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Drone ile Denetim Yapıyor

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timleri, drone ile trafik denetimi faaliyetlerini icra ederek gerekli işlemleri uyguluyorlar. Sürücüleri uyaran timler, trafiğin güvenli hale gelmesi için sıkı bir takip yapıyorlar.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri 'Drone ile Denetim' çalışmalarını icra ediyorlar.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timleri, drone ile trafik denetimi faaliyetlerini icra ederek gerekli işlemleri uyguluyorlar. Sürücüleri birçok konuda uyaran Trafik Timleri, trafiğin güvenli hale gelmesi için sıkı bir takip yoluyla ilerliyorlar. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timleri, drone ile denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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