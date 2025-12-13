Yeni İl Müdürü Çakır göreve başladı

Bilecik İl Göç İdaresi Müdürü olarak atanan Yunus Çakır göreve başladı.

Çişleri Bakanlığı tarafından Bilecik İl Göç İdaresi Müdürü Samet Kamber geçtiğimzig ün görevden alınmıştı. Yerine Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünde görevli Yunus Çakır atandı. Çakır göreve başlarken, ilk ziyaretini Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e yaptı. Sözer, il müdürüne yeni görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK