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Bilecik'te Şehit Emniyet Mensupları Anıldı

Bilecik'te Şehit Emniyet Mensupları Anıldı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Beşiktaş'taki saldırıda şehit olan emniyet mensupları için Kuran-ı Kerim okuttu. 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 36 emniyet mensubu ve 8 sivil anıldı. Programa katılan Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, şehitlerin unutulmadığını ve milletin gurur duyduğunu belirtti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Beşiktaş'taki stadın yakınlarında 8 yıl önce gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan emniyet mensupları için Kuran-ı Kerim okuttu.

2016 yılında İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Beşiktaş Stadı yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, 8'i sivil 44 kişi hayatını kaybetmişti. Hain saldırının 8'inci yılında, saldırıda şehit olan emniyet görevlileri unutulmadı. Hain bombalı saldırısında yaralanan ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Gazi Halil Er'in de bulunduğu Kuran-ı Kerim tilaveti programına İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz da katıldı. Gazi Halil Er ile yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, "Devletimiz ve aziz milletimiz sizinle gurur duyuyor. Unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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