Bilecik İkizce Köyü'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

İkizce köyünde 4 kilometrelik sıcak asfalt serim çalışmaları sona erdi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yol çalışmalarını inceledi ve köy sakinleriyle buluşarak taleplerini dinledi.

Bilecik'in İkizce köyünde başlatılan sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Toplam 4 kilometrelik yolun asfaltlanmasının ardından bölgeye giden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Sözer, vatandaşların taleplerini dinledi, yapılan yolun köy halkına hayırlı olmasını diledi. Yeni asfalt yolun, hem ulaşımı kolaylaştırması hem de köyün yaşam kalitesine katkı sağlaması bekleniyor. Köy sakinleri ise tamamlanan yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların süreceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
