Bilecik İçe Kaymakamı BİL-EN Projesini Uyguluyor

Bilecik'in Söğüt İçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, BİL-EN Projesini sıkı bir şekilde takip ederek uyguluyor.

BİL-EN Projesi kapsamında Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Tuncer, kitap okuma saatine katıldı. Vali Şefik Aygöl'ün başlattığı 'Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon' (BİL-EN) Projesini sıkı bir şekilde takip ederek uygulayan Kaymakam Tuncer, öğrencilere projeyi ve amaçlarını anlattı. Kitap okumanın önemine değinen Kaymakam Tuncer bir süre öğrencilerle sohbet ederek okuldan ayrıldı. - BİLECİK