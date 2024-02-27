Bilecik İçe Kaymakamı BİL-EN Projesini Uyguluyor
Bilecik'in Söğüt İçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, BİL-EN Projesini sıkı bir şekilde takip ederek uyguluyor. Kaymakam Tuncer, Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek kitap okuma saatine katıldı ve projeyi öğrencilere anlattı.
Bilecik'in Söğüt İçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, BİL-EN Projesini sıkı bir şekilde takip ederek uyguluyor.
BİL-EN Projesi kapsamında Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Tuncer, kitap okuma saatine katıldı. Vali Şefik Aygöl'ün başlattığı 'Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon' (BİL-EN) Projesini sıkı bir şekilde takip ederek uygulayan Kaymakam Tuncer, öğrencilere projeyi ve amaçlarını anlattı. Kitap okumanın önemine değinen Kaymakam Tuncer bir süre öğrencilerle sohbet ederek okuldan ayrıldı. - BİLECİK