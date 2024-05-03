Bilecik'i temsil eden Yusuf Yavaş bölge birincisi olarak finallere hazırlanıyor.

Genç Bilaller Ezan Okuma Bölge Final Yarışmasında Bilecik birincisi, bölge birinciliğini kazandı. Ülke finallerinde Bölgeyi temsil etmeye hazırlanıyor. Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması, Bölge Finali Bilecik, Balıkesir, Muğla, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Kütahya, İzmir, Eskişehir İl birincisi öğrencilerin katılımlarıyla Balıkesir'de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Bilecik Pazaryeri İlçesi Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Yusuf Yavaş bölge yarışmalarında en iyi performansı göstererek birinci oldu. Yarışmada öğrenciye Okul Müdürü Bilal Çoğul ve öğretmeni Mine Kart eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce her yıl geleneksek olarak düzenlenen yarışmalarda Bilecik birincisi olarak katılan ve bölge birincisi olan öğrencimiz Yusuf Yavaş hepimizi mutlu etti. İmam Hatip Okulları öğrencileri arasında 7 bölge birincisi arasında ülke birincisi olmak için yarışacak. Başarılarının devamını diliyorum. Her zaman yanında olacağız" dedi. - BİLECİK