Bilecik huzurevinde 'Kişi Hakları' eğitimi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde, personele yönelik 'Kişi Hakları' konulu eğitim gerçekleştirildi.

Huzurevi bünyesinde düzenlenen eğitim, Sosyal Çalışmacı Hasan Adan tarafından verildi. Eğitimde kişi hakları, hizmet alan bireylerin temel hakları, etik sorumluluklar ve kurumsal hizmet standartları hakkında bilgilendirme yapıldı. Programda personelin mesleki farkındalığının artırılması ve hizmet kalitesinin güçlendirilmesi amaçlandı. Eğitim sonunda karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Kurumlarımızda hizmet kalitesini yükseltmenin en önemli yolu personelimizin bilgi ve farkındalık düzeyini sürekli geliştirmektir. Bu tür eğitimleri çok önemsiyoruz" dedi. - BİLECİK

