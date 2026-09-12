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Bilecik Huzurevi’nde Alzheimer ve Demans Eğitimi

Bilecik Huzurevi’nde Alzheimer ve Demans Eğitimi
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Bilecik’te huzurevi personeline alzheimer ve demans konusunda eğitim verildi.

Bilecik'te huzurevi personeline alzheimer ve demans konusunda eğitim verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevi'nde görev yapan personele yönelik Alzheimer ve Demans Eğitimi gerçekleştirildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev yapan Araştırma Görevlisi Dr. Bahadır Dinç tarafından verilen eğitimde, Alzheimer ve demansın özellikleri, bireylere doğru yaklaşım ve iletişim yöntemleri ile bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Eğitim programının ardından konuşan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Yaşlılarımızın yaşam kalitesini artırmak ve bakım hizmetlerimizin niteliğini yükseltmek için personelimizin bilgi ve donanımını sürekli geliştirmeye önem veriyoruz. Özellikle Alzheimer ve demans gibi özel yaklaşım gerektiren durumlarda doğru iletişim ve bakım büyük önem taşıyor. Bu tür eğitimlerle personelimizin mesleki bilgi ve tecrübesini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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