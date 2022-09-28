Bilecik haberi... 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sonrası yemek programı düzenlendi Yerel Haberler Bilecik haberleri: 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde katkı sağlayanlara plaket takdim edilerek çalışanlara yemek programı düzenlendi. 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde katkı sağlayanlara plaket takdim edilerek çalışanlara yemek programı düzenlendi. Yemek programına Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanı Albay İsmail Karaca ile şenliklerde görev alan tüm personeller katıldı. Kaymakam Tuncer, 741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde görev almış personel ile yemekte buluşarak özverili çalışmalarından dolayı tüm görevli personele teşekkür etti. Kaymakam 3 gün süren şenliklere katkı sağlayan, ilçede faaliyet gösteren işyerlerinin yetkililerine teşekkür ederek plaket takdim etti. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ömer Faruk Tuncer Ertuğrul Gazi Söğüt Yerel Haberler

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