Bilecik haber | Bilecik'te 8 Yaşındaki Zeynep Yağmur Çevik, "Kadına Şiddete Hayır" Temalı Resim Sergisi Açtı

Bilecik gelişmesine göre Bilecik’te ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Zeynep Yağmur Çevik (8), ‘kadına şiddete hayır’ temalı kendi çizdiği resimlerden oluşan ‘Dürbünümden Senemler’ isimli resim sergisini açtı. Resimlerin satışından elde edilecek gelir, lösemili çocuklar için bağışlanacak.

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Yağmur Çevik (8), 'kadına şiddete hayır' temalı kendi çizdiği resimlerden oluşan 'Dürbünümden Senemler' isimli resim sergisini açtı. Resimlerin satışından elde edilecek gelir, lösemili çocuklar için bağışlanacak.

Bilecik Belediyesi'nin katkılarıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde resimlerini sergilemeye başlayan Zeynep Yağmur Çevik, "Kız çocuklarının ve kadınların mutlu olmasını istiyorum" dedi.

"KADINA ŞİDDETİ KINIYORUZ"

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ne nikah töreni için gelen gelin Mine Gündüz, sergiyi gezerek Zeynep Yağmur Çevik'i tebrik etti. Mine Gündüz, "Biz, bugün nikahımıza geldik. Küçük Zeynep'in de çok güzel bir çalışmasına şahit olduk. Biz de bu vesile ile kadına şiddeti kınıyoruz" diye konuştu.

Yeğeni Mine Gündüz'ün nikah törenine geldiğini ve sergiyi görerek gezme fırsatı bulduğunu aktaran İbrahim Demir isimli vatandaş ise şunları söyledi:

"Bugün kuzenimin nikahına geldik. Burada Zeynep kardeşimizin resimlerini gördüm. Ben de bu vesile ile 'kadına şiddete hayır' diyorum."

"KIZ ÇOCUKLARININ DEĞER GÖRMESİNİ İSTİYORUM"

Zeynep Yağmur Çevik ise kız çocuklarının mutlu olmasını istediğini belirterek, "Kız çocuklarının değer görmesini, okula gitmesini istiyorum. Kız çocuklarının ve kadınların mutlu olmasını istiyorum" dedi.

"HEPSİ LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLANACAK"

Zeynep Yağmur Çevik'in öğretmen olan annesi Damla Boza Çevik ise resim sergisine ilişkin şunları söyledi:

"Zeynep gibi bir çocuğa sahip olduğum için çok mutluyum. Bu küçük yaşına rağmen çok duyarlı ve çok duygusal bir çocuk. Zaten yaptığı resimlerde bunu görüyoruz. Zeynep'in resme olan yeteneğini çok küçük yaşta fark ettik. İlk önce duvarları boyamaya başladı, sonra kapıları. Ama biz bunu hiç engellemedik 10 aylıktan beri de resim çiziyor. Bu koleksiyonunda da kadına şiddete dikkat çekmek istedi. Çocukların okula gitmesini resmetmek istediğini söyledi. Biz de ona destek verdik babası ile beraber. Burada gördüğünüz bütün resimler satılacak ve hepsi lösemili çocuklara bağışlanacak. Onun bu duyarlığına biz de duyarsız kalamazdık. O yüzden de bunu destekliyoruz.

"ARTIK KIZ ÇOCUKLARI VE KADINLAR ÖLMESİN"

Hem bir anne hem bir kadın olarak kız çocuklarının kesinlikle öncelikle okula gitmesini istiyorum. Bu, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bence ülkenin en büyük sorunlarından birisi bana göre. Sadece burayı görüyoruz, evet merkezleri görüyoruz ama arkamızı döndüğümüzde yardıma muhtaç çocuklar var. Elimizi uzatmamız gereken bir sürü çocuk var. Ne kadar çocuğa ulaşırsak ne kadar genç kıza ulaşırsak aslında o kadar kar bize göre. Artık kız çocukları ve kadınlar ölmesin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

*Açılan resim galerisi

*Nikaha gelen Mine Gündüz ve İrfan Demir

*Yeğeninin nikah törenine gelen İbrahim Demir

*Zeynep Yağmur Çevik

*Anne Damla Boza Çevik