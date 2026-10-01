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Bilecik Gölpazarı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

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Bilecik Gölpazarı'nda kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
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Bilecik Gölpazarı'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Kaymakam Onur Titiz başkanlığında yapıldı. Toplantıda 6284 sayılı kanun kapsamındaki çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği değerlendirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele masaya yatırıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz başkanlığında gerçekleştirildi. Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Cihan İlhan ile ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konuları ele alınırken, koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının ardından açıklama yapan Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlarımız arasındaki iş birliği ve koordinasyonu güçlü tutarak, koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin şekilde uygulanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kadınlarımızın güvenliğinin sağlanması ve şiddetin önlenmesi hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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