Bilecik Gölpark'ta Park Yüzünden Tartışma

Bilecik Gölpark'ta Park Yüzünden Tartışma
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Bilecik Pelitözü Gölpark'ta yürüme parkuruna park eden sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi. Jandarma duruma müdahale ederken, vatandaşlar jandarmanın alan etrafında yaya devriye yapmasını talep etti.

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta yürüyüş parkuru üzerindeki balık tutma alanına park eden sürücüye tepki gösterilirken, vatandaşlar jandarmanın yaya devriye yapmasını istedi.

Bilecik'te günde binlerce kişinin ziyaret ettiği ve balık tutkunların uğrak bir yeri olan Pelitözü Gölpark'ta yürüyüş parkuruna park eden sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi. Ailesi ile birlikte alana balık tutmaya gelen şahıs, olmaması gereken yere aracını park edince vatandaşlar durumu jandarma iletti. Jandarma sürücüye gerekli işlemler yaparken, vatandaşlar jandarmanın gölet etrafında yaya devriye yapmasını istediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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