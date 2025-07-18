Bilecik Emniyet Müdürü'nden Komiser Sanay'a Teşekkür Plaketi

Bilecik Emniyet Müdürü'nden Komiser Sanay'a Teşekkür Plaketi
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Hatay'a atanan Komiser Fatih Sanay'a özverili çalışmaları sebebiyle plaket takdim etti. Müdür Yılmaz, Sanay'ın katkılarından övgüyle bahsederken, yeni görevinde başarılar diledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Komiser Fatih Sanay'a, göstermiş olduğu özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Düzenlenen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Yılmaz, Komiser Sanay'ın görev süresi boyunca sergilediği disiplinli, gayretli ve fedakar çalışmalarıyla Bilecik Emniyeti'ne önemli katkılar sunduğunu belirterek, yeni görev yerinde de başarılarının devamını diledi. Komiser Fatih Sanay ise, Bilecik'te görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, desteklerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Yılmaz başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, başarılı personellerin her zaman yanında olduğunu vurgularken, Komiser Sanay'a yeni görev yerinde üstün başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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