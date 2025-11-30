Haberler

Bilecik'e 67 yeni araç tahsis edildi
Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı tarafından Bilecik'e emniyet ve jandarma teşkilatlarının görev sahasında kullanılmak üzere 67 yeni araç tahsis edildi.

Bilecik'e 67 yeni araç tahsis edildi; İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatına 9 bin 200 aracın hizmete alındığı törende Bilecik'e verilecek araçlar da açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ' Jandarma, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatına 9 bin 200 yeni araç hizmete alım töreni', İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bakan yardımcıları, milletvekilleri, il valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tören kapsamında tahsis edilen toplam 9 bin 200 yeni aracın 67'si Bilecik'e gönderilecek. Araçlar, kentteki Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının görev sahasında kullanılacak. Yeni araçların özellikle asayiş, trafik, kırsal güvenlik ve operasyon kapasitesini güçlendirmesi hedefleniyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Bilecik'e tahsis edilen 67 yeni araç, güvenlik hizmetlerimizin daha etkin, hızlı ve güçlü şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayacaktır. İlimize yapılan bu destekten dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyor, araçların hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
