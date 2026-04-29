Haberler

Bilecik ÇES'te denetim gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetim kapsamında kurumun işleyişi, sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. İl Müdürü Nejat İlhan, görev yapan personeller ve koruma ile bakım altında bulunan çocuklarla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçları dinledi. Denetim sürecinde kurum hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hizmet almaları bizim en önemli önceliğimizdir. Kurumlarımızın işleyişini yerinde incelemeye ve hizmet kalitesini artırmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

