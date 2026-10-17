Bilecik Bozüyük'te jandarma yaklaşık 300 öğrenciye güvenlik eğitimi verdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, yaklaşık 300 öğrenciye güvenlik eğitimi verdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin korunması ile toplum destekli güvenlik hizmetleri kapsamında Dodurga Beldesi, Akpınar ve İçköy Mahallelerinde bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi ile okul servis araçlarına güvenli şekilde inip binme kuralları anlatıldı. Öğrencilere ayrıca Jandarma mesleği hakkında bilgi verilirken, Asayiş Köpeği tarafından gösteri gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda öğrencilere Türk Bayrağı, balon, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı