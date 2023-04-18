Bilecik Belediyesi, Camilerde Kandil Simidi ve Şerbet İkramı Yaptı

Bilecik Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde kandil simidi ve şerbet ikramı yapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde kandil simidi ve şerbet ikramı yapıldı.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün eşi Aysel Tüzün ve Belediye Meclis üyeleri; Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programının ardından Pelitözü, Şerifpaşa, Osmangazi, Orhangazi, Kayıboyu, Dedeoğlu, İmam Hatip, Yediler, Yavuz Selim, Toki, İstasyon ve Bala Hatun camilerinde vatandaşlara kandil simidi ve şerbet ikramında bulundu.

Twitter hesabı üzerinden ikram ile ilgili paylaşım yapan Başkanvekili Subaşı, "Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nde; Pelitözü, Şerifpaşa, Osmangazi, Orhangazi, Kayıboyu, Dedeoğlu, İmam Hatip, Yediler, Yavuz Selim, Toki, İstasyon ve Bala Hatun Camilerimizde teravih sonrası belediye meclis üyelerimizle birlikte vatandaşlarımızla buluştuk, kendilerine kandil simidi ikram ettik. Kalplerden geçen tüm güzel dualar kabul olsun. Kadir Gece'miz mübarek olsun" dedi.