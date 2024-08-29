Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Pazaryeri'nde Sel ve Dolu Mağdurlarını Ziyaret Etti

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu Pazaryeri ilçesinde yaşanan sel ve dolu yağışı sonrası vatandaşlar ve esnafın talepleri dinlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, geçtiğimiz gün Pazaryeri'nde yaşanan sel felaketi ve dolu yağışı sonrası hayat şartları zorlaşan vatandaş ve esnafı ziyaret etti. Yaşanan sel felaketinde birçok çiftçinin tarlaları zarar gördü, esnafların dükkanları sular altında kaldı. Türkoğlu, iyileştirme çalışmalarında hep birlikte el ele vererek çözümler bulacağını belirtti. Vatandaşların taleplerini dinleyen İl Müdürü Türkoğlu, bir kez daha Pazaryeri halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. - BİLECİK