Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan huzurevi personeliyle buluştu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, huzurevi personeliyle bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Personel Buluşmaları kapsamında Bilecik Huzurevinde görev yapan personelle akşam yemeğinde bir araya geldi. Kurum içi iletişimi güçlendirmek, personelin motivasyonunu artırmak ve çalışanların emeklerini takdir etmek amacıyla düzenlenen Personel Buluşmalarında İl Müdürü İlhan, çalışanlarla sohbet ederek görüş ve değerlendirmelerini dinledi.

"Personelimizin görüşlerini dinlemeye ve emeklerini takdir etmeye devam edeceğiz"

İl Müdürü İlhan, "Kurumumuzun başarısında her bir personelimizin emeği ve katkısı çok kıymetli. Özellikle büyüklerimize en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden görev yapan çalışma arkadaşlarımızın gayreti takdire değer. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu buluşmalarla personelimizin görüşlerini dinlemeye ve emeklerini takdir etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı