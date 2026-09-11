Haberler

Bilecik 270 projenin içinden birinci oldu

Bilecik 270 projenin içinden birinci oldu
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hazırlanan eğitim projesi, Türkiye genelindeki 270 projeyi geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hazırlanan eğitim projesi, Türkiye genelindeki 270 projeyi geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, 'Geleceğin Hayat Boyu Öğrenme Merkezlerini Tasarlıyoruz' Yenilikçi Modeller Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Türkiye genelinden 270 başvurunun yapıldığı yarışmada, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nin hazırladığı "Doğa Temelli, Teknoloji ve Yapay Zeka Destekli Akıllı Yaşam Boyu Öğrenme Kampüsü" projesi birinciliğe layık görüldü. Doğa, teknoloji ve yapay zekayı hayat boyu öğrenme anlayışıyla bir araya getiren projede; sürdürülebilirlik, akıllı tarım, dijital ikiz kampüs, mobil eğitim ve sanal gerçeklik destekli öğrenme gibi yenilikçi uygulamalar yer aldı. Yarışmada Türkiye birincisi olan Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'ne 75 bin TL değerinde hediye çeki verildi. Ödül, EPALE 2025-2026 Uluslararası Konferansı kapsamında İstanbul'da düzenlenen törende Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Evren Canyılmaz'a takdim edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Doğa, teknoloji ve yapay zekayı hayat boyu öğrenme anlayışıyla buluşturan bu projenin Türkiye birinciliğine layık görülmesi bizleri gururlandırdı. Bozüyük Halk Eğitimi Merkezimizi bu önemli başarısından dolayı tebrik ediyor, emeği geçen tüm yönetici, öğretmen, kursiyer ve paydaşlarımızı kutluyorum. Bilecik'ten Türkiye'ye uzanan eğitimde yenilik ve başarı yolculuğumuz devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek söz verip duyurdu! Adalet yıllar sonra kapıyı çaldı
Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor

Piyasalar alev aldı, yeni zam göründü! Rakam cep yakacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal istifa etmeden dakikalar önce Fenerbahçe tarihine geçti

Böyle mi bitecekti? Taraftarı üzen bir haber daha geldi
Hatay'daki karpuz tarlasındaki uyarı tabelası hırsızları durdurmaya yetmedi

Hırsızlardan bıkan çiftçinin bulduğu yöntem şaşırttı
Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
Şabanoğlu Şaban geri dönüyor: Yeşilçam efsanesi yeniden sete çıkıyor

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi geri dönüyor
Veliaht Prens'ten Trump'a olay telefon: Husileri vurun

Veliaht Prens'ten Trump'a acil telefon: Onları bir an önce vurun
İsrail'den Hamas'a nokta operasyon! Üst düzey isim böyle öldürüldü

Üst düzey isme kanlı pusu!
Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar