Bilecik 270 projenin içinden birinci oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hazırlanan eğitim projesi, Türkiye genelindeki 270 projeyi geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, 'Geleceğin Hayat Boyu Öğrenme Merkezlerini Tasarlıyoruz' Yenilikçi Modeller Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Türkiye genelinden 270 başvurunun yapıldığı yarışmada, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nin hazırladığı "Doğa Temelli, Teknoloji ve Yapay Zeka Destekli Akıllı Yaşam Boyu Öğrenme Kampüsü" projesi birinciliğe layık görüldü. Doğa, teknoloji ve yapay zekayı hayat boyu öğrenme anlayışıyla bir araya getiren projede; sürdürülebilirlik, akıllı tarım, dijital ikiz kampüs, mobil eğitim ve sanal gerçeklik destekli öğrenme gibi yenilikçi uygulamalar yer aldı. Yarışmada Türkiye birincisi olan Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'ne 75 bin TL değerinde hediye çeki verildi. Ödül, EPALE 2025-2026 Uluslararası Konferansı kapsamında İstanbul'da düzenlenen törende Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Evren Canyılmaz'a takdim edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Doğa, teknoloji ve yapay zekayı hayat boyu öğrenme anlayışıyla buluşturan bu projenin Türkiye birinciliğine layık görülmesi bizleri gururlandırdı. Bozüyük Halk Eğitimi Merkezimizi bu önemli başarısından dolayı tebrik ediyor, emeği geçen tüm yönetici, öğretmen, kursiyer ve paydaşlarımızı kutluyorum. Bilecik'ten Türkiye'ye uzanan eğitimde yenilik ve başarı yolculuğumuz devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı