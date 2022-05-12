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Bilal Göregen engelliler için konser verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilal Göregen engelliler için konser verdi

Malatya'nın Arapgir ilçesinde engelliler haftası nedeniyle Bilal Göregen konseri düzenledi.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Arapgir ilçesinde engelliler haftası nedeniyle Bilal Göregen konseri düzenledi.

Arapgir Belediyesi sosyal faaliyetleri çerçevesinde, Engelliler Haftası ve Anneler Günü için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Samime Aydınlar Kültür Merkezinde düzenlenen konser programına çok sayıda vatandaş katıldı. Engelliler haftası dolayısıyla sahne alan Bilal Göregen, söylediği şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Göregen, özel performansı ile vatandaşları hem eğlendirdi hem güldürdü. Bilal Göregen'e sahnede eşlik eden Arapgir Belediyesi Musiki Ekibi ise izleyicilerden tam not aldı.

Bu arada, programa katılan kadınlara gül dağıtıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler Haftası, Anneler Günü, Malatya, Konser, Yerel, Haberler

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