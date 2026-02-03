Haberler

Seddülbahir kahramanı ölümünün 62. yıldönümünde anıldı

Güncelleme:
Çanakkale'de Seddülbahir Kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş, ölümünün 62. yıl dönümünde düzenlenen anma programıyla mezarı başında anıldı. Programda kahramanlık gösterdiği topraklar anısına toprak döküldü.

Seddülbahir Kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş ölümünün 62. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma programında mezarına Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından Mehmet Çavuş'un kahramanlık gösterdiği Seddülbahir'den toprak döküldü.

Anma programına Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Kaymakam Vekili Lapseki Kaymakamı Cafer Akıncı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

