Biga Kitap Festivali'nde Yazar Söyleşileri Yoğun İlgi Gördü
Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen Kitap Festivali'nin 6. gününde Adem Turan, Fazıl Sayın ve Ali Barutçu'nun söyleşileri büyük ilgi gördü. Yazarlar, katılımcıların sorularını yanıtladı ve kitaplarını imzaladı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Festivali'nin 6'ncı günü, Adem Turan, Fazıl Sayın ve Ali Barutçu söyleşileri ile başladı.
Yazdıkları kitaplar ve araştırmaları ile Bigalıların beğenisini kazanan 3 yazarın söyleşisine de katılım yüksek oldu. Festival kapsamında yazarlar, katılımcıların sorularını yanıtladı ve kitaplarını imzaladı. Biga Kitap Festivali bu akşam 20.00'de Mehmet Akif Ersoy söyleşisiyle devam edecek. - ÇANAKKALE