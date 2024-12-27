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Biga'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Biga'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezi ve çevresinde etkili olmaya devam ediyor. Valilik, kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulundu.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezi ve çevresinde etkili olmaya devam ediyor. Yağışla birlikte kent merkezi kısmen beyaza bürünürken, özellikle Biga ilçesine bağlı Işıkeli ve Arabaalan köylerinde kar yağışı yoğun şekilde etkisini sürdürüyor. Ekipler, hem ilçe merkezinde hem de köy yollarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Valilikten kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Çanakkale Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve kar yağışıyla ilgili vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 28 Aralık 2024 Cumartesi günü Çanakkale genelinde etkili olması beklenen yağışların, Ayvacık, Bayramiç, Çan, Yenice ve Biga ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Açıklamada, yağışların gece saat 03.00'te başlayarak akşam 22.00'ye kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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