Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BİEYDER, Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı'yı ziyaret etti, ortak projeler görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BİEYDER, Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı'yı ziyaret etti, ortak projeler görüşüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİEYDER Başkanı Esra Sever Geçim ve beraberindeki heyet, Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede engelli bireyler için kentte hayata geçirilebilecek ortak projeler değerlendirildi, Geçim Vanlı'ya destekleri için teşekkür etti.

Bilecik'te engelli bireylere yönelik ortak projeler görüşüldü.

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Esra Sever Geçim ve beraberindeki heyet, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı'yı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla kentte hayata geçirilebilecek ortak çalışma ve projeler değerlendirildi.

BİEYDER Başkanı Esra Sever Geçim, kendilerini samimi bir şekilde ağırlayan İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı'ya yakın ilgisi ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik

Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da feci kaza: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

Yürek dağlayan feryat: "Oğlum nerede, bir şey söyleyin"
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin

Taraftar delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık takımdan gitsin
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü

Katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi

Zeynep Çamcı anne oldu! Bakın oğluna hangi ismi verdi
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler

Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler!
Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Naz Elmas'tan üzen haber: Annesinin beynine pıhtı attı
Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Sonunda Barcelona'yı da yendiler!