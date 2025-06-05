Bıçakların Yanlış Kullanımı Yaralanmalara Neden Oluyor

Bıçakların Yanlış Kullanımı Yaralanmalara Neden Oluyor
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Kurban Bayramı'nda bıçakların amacına uygun kullanılmaması nedeniyle sakatlanmalar ve yaralanmalar meydana gelebiliyor. Sorgun'da bıçakların doğru kullanımı üzerine bilgi veren ustalar, her bıçağın farklı bir işlevi olduğunu vurguladı.

Amacına uygun kullanılmayan bıçaklar yaralanmalara neden oluyor

YOZGAT - Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazlarından bıçaklar, amacına uygun kullanılmadığında sakatlanmalar ve yaralanmalar meydana geliyor.

Sorgun ilçesi Şakir Efendi Meydanında, Kurban Bayramından günler önce kurulan hırdavat çadırında çeşit çeşit bıçaklar son güne kadar alıcısını bekliyor. Kurbanın kesilmesi, derisinin yüzülmesi, kemiklerinin kırılması gibi aşamalar için kullanılan her bir bıçak başlı başına önem taşıyor. Bıçak ve satırları amacına uygun olarak kullanmak gerekiyor. Buna dikkat edilmediği takdirde bıçaklar ciddi yaralanmalara yol açabiliyor.

"Her bıçağın kullanım amacı farklıdır"

Sorgun'da 50 yıllık dede mesleğini devam ettiren Yusuf İbiş, bıçakların kategorilerini sıraladı. Kelle, et doğrama, deri yüzme, kemik sıyırma bıçağı ve satırdan söz eden İbiş, kurban kesmek için ihtiyaç olan malzemelerin her evin bütçesine göre değiştiğini belirtti. Ayrıca İbiş, "Örnek olarak 3 numara olan bıçak kafa yani kelle bıçağıdır. Siz bu bıçağı uzun ömürlü olarak kullanmak istiyorsanız, kelleyi düşürdükten sonra kenara koymanız lazım. Çünkü her bıçağın ayrı ayrı özellikleri var. Bıçakların ağız yapıları kullanım amacına göre çelik kalitesine göre değişmektedir. Et doğrama bıçağı etin yanı sıra mutfakta kullanıma uygundur. Ucu eğri olan yüzme bıçağı da yapısı gereği deriye batmaz. Ucu eğri olan sıyırma bıçağının ağzı dönme yapmaz" diyerek bıçakların amacını vurguladı.

"Kurban Bayramı'nda yaralanmalar, bıçağı yanlış kullanmaktan dolayı olur"

Kurban Bayramı'nda sıkça karşılaşılan yaralanmalara da değinen İbiş, "Kurbanda sakatlanma ve yaralanmaların asıl nedeni bıçağı yanlış kullanmaktır. Kelle bıçağını örneğin deri yüzmede kullanırsanız sakatlık çıkabilir. Her bıçağı amacı dahilinde kullanırsanız yaralanma ve sakatlanmaları aza indirmiş olursunuz. Satırı da kemiğe vurduğumuzda ağzının dönmemesi önemlidir" şeklinde bilgi verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKA YİĞİT - Yerel
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