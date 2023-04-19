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Beytüşşebap Belediyesi bayram öncesi 500 aileye gıda kolisi dağıttı

Yerel Haberler

Beytüşşebap Belediyesi bayram öncesi 500 aileye gıda kolisi dağıttıŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) belediyesi, belirlenen 500 aileye Ramazan Bayramı öncesi yardım kolisi dağıtıldı.

Beytüşşebap Belediyesi bayram öncesi 500 aileye gıda kolisi dağıttı

ŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) belediyesi, belirlenen 500 aileye Ramazan Bayramı öncesi yardım kolisi dağıtıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Habip Aşan, Ramazan Bayramı öncesi belirlenen aileler ve depremzede ailelere 500 gıda kolisi dağıttıklarını söyledi. Aşan, "Belediyemiz bünyesinde her yıl olduğu gibi bu yılda ramazan ayında gıda kolisi dağıtımı yaptık. Arkadaşlarımız sağ olsun evlere kadar götürüyor. Depremzede ailelerimiz ve ihtiyaç sahipleri ailelerimizin hem maddi hem manevi bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Gökçe - Yerel

Ramazan Bayramı Beytüşşebap Şırnak Yerel Güncel Haberler

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